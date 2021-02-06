Saudi Arabia sees increase in COVID-19 cases with 386 new infections

Saudi Arabia sees an increase in COVID-19 cases with 386 new infections confirmed over the past 24 hours, according to the Ministry of Health, raising the total to 369,961.
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#الصحة تعلن عن تسجيل (386) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل (4) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (283) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (361,237) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/FJm8WMJd3v— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) February 6, 2021
Last Update: Saturday, 06 February 2021 KSA 15:43 - GMT 12:43