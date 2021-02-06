CORONAVIRUS OUTBREAK

Saudi Arabia sees increase in COVID-19 cases with 386 new infections

A handout picture provided by the Saudi Ministry of Media on July 25, 2020, shows members of the medical team from Saudi Health ministry at the Red Sea coastal city of Jeddah's King Abdulaziz International Airport. (AFP)
Joanne Serrieh, Al Arabiya English Saturday 06 February 2021
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Saudi Arabia sees an increase in COVID-19 cases with 386 new infections confirmed over the past 24 hours, according to the Ministry of Health, raising the total to 369,961.

Read the latest updates in our dedicated coronavirus section.

Of the new cases, 154 were detected in the capital Riyadh, 110 in the Eastern region and 54 in Mecca.

The death toll reached 6,397 after four people died due to coronavirus complications in the past day.

Meanwhile, 283 individuals who had previously tested positive for the virus recovered, taking the total recoveries to 361,237.

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Last Update: Saturday, 06 February 2021 KSA 15:43 - GMT 12:43

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