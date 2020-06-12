Sports to resume in Saudi Arabia without fans from June 21

Saudi Arabia will resume its sports activities without fans starting from June 21, taking all precautions and preventive measures, the Ministry of Sports announced on Friday.

Resuming activities includes returning to training. Playing games will start after Aug. 4, with decisions left to every sport’s union.

The ministry suspended public attendance at all sports competitions and events in March, as part of the Kingdom’s efforts to limit the spread of the coronavirus.

#عاجل#وزارة_الرياضة تُعلن رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات #فيروس_كورونا_المستجد (COVID – 19)،

#واس_رياضي