Sports to resume in Saudi Arabia without fans from June 21

Saudi Arabia will resume its sports activities without fans starting from June 21, taking all precautions and preventive measures, the Ministry of Sports announced on Friday.
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#عاجل#وزارة_الرياضة تُعلن رفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ الموافق 21 يونيو 2020، بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب، وذلك بعد التنسيق مع اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات #فيروس_كورونا_المستجد (COVID – 19)،— واس الرياضي (@SPA_Spor) June 11, 2020
#واس_رياضي
Last Update: Friday, 12 June 2020 KSA 03:07 - GMT 00:07