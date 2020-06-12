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Sports to resume in Saudi Arabia without fans from June 21

Saudi fans wave the national flag and chant during the 2018 World Cup qualifying football match between Saudi Arabia and United Arab Emirates at the King Abdullah Sports City stadium in Jeddah on October 11, 2016. (File photo: AFP)
Reuters Thursday 11 June 2020
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Saudi Arabia will resume its sports activities without fans starting from June 21, taking all precautions and preventive measures, the Ministry of Sports announced on Friday.

Resuming activities includes returning to training. Playing games will start after Aug. 4, with decisions left to every sport’s union.

The ministry suspended public attendance at all sports competitions and events in March, as part of the Kingdom’s efforts to limit the spread of the coronavirus.

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Last Update: Friday, 12 June 2020 KSA 03:07 - GMT 00:07

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