Watch: Saudi man arrested for crashing car into courtyard of Grand Mosque in Mecca

Saudi Arabia’s authorities arrested a man who crashed his car into one of the gates of the Grand Mosque in Mecca, state news agency SPA reported on Friday.
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متحدث #إمارة_مكة سلطان الدوسري :— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) October 30, 2020
الجهات الأمنية بمكة تُباشر حادثة ارتطام مركبة بأحد أبواب #المسجد_الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية بأحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية اللحرم، ولم يصب أي شخص بأذى
..المقبوض عليه مواطن بحالة غير طبيعية ، وجارٍ إحالته للنيابة العامة pic.twitter.com/wOAPnq2YPf
Last Update: Saturday, 31 October 2020 KSA 03:18 - GMT 00:18