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Watch: Saudi man arrested for crashing car into courtyard of Grand Mosque in Mecca

Tuqa Khalid, Al Arabiya English Saturday 31 October 2020
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Saudi Arabia’s authorities arrested a man who crashed his car into one of the gates of the Grand Mosque in Mecca, state news agency SPA reported on Friday.

The spokesman for the Mecca region governorate, Sultan al-Dosari said that at 10:30 p.m. local time, the security authorities in Mecca responded to an accident where a car hit one of the entrance gates of the Grand Mosque.

“The car swerved while moving at a high speed on one of the roads surrounding the southern courtyard of the Grand Mosque. Thankfully, no one was injured,” according to SPA.

“The driver was arrested. He is a Saudi national and was in an unnatural state. He was referred to the public prosecution.”

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Last Update: Saturday, 31 October 2020 KSA 03:18 - GMT 00:18

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