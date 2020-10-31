Watch: Saudi man arrested for crashing car into courtyard of Grand Mosque in Mecca

Saudi Arabia’s authorities arrested a man who crashed his car into one of the gates of the Grand Mosque in Mecca, state news agency SPA reported on Friday.

The spokesman for the Mecca region governorate, Sultan al-Dosari said that at 10:30 p.m. local time, the security authorities in Mecca responded to an accident where a car hit one of the entrance gates of the Grand Mosque.

متحدث #إمارة_مكة سلطان الدوسري :

الجهات الأمنية بمكة تُباشر حادثة ارتطام مركبة بأحد أبواب #المسجد_الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية بأحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية اللحرم، ولم يصب أي شخص بأذى

..المقبوض عليه مواطن بحالة غير طبيعية ، وجارٍ إحالته للنيابة العامة pic.twitter.com/wOAPnq2YPf