Abu Dhabi to install AI road system that detects seatbelt violations, cell phone use

Abu Dhabi Police is set to implement a new artificial intelligence-based system that detects traffic violations, including seatbelt violations and cell phone usage among drivers, starting next year, the Abu Dhabi Media Office announced on Monday.

The new system was launched by Abu Dhabi Police in partnership with the Abu Dhabi Digital Authority at this year’s GITEX exhibition.

“At GITEX Technology Week 2020, Abu Dhabi Police and Abu Dhabi Digital announced a new AI-based system to detect seatbelt violations and cell phone usage among drivers,” Abu Dhabi Media Office said in a tweet.

ضمن فعاليات معرض #جيتكس للتقنية 2020، القيادة العامة لشرطة أبوظبي تطور بالتعاون مع هيئة أبوظبي الرقمية نظاماً ذكياً لكشف مخالفات السائقين باستخدام تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي لتعزيز مستوى الأمان والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق. pic.twitter.com/AypoHu5Gek — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) December 7, 2020

The new system will identify seat belt violations and those who use a mobile phone while driving via the AI system cameras starting next year.

“This system, which will enable cameras to detect violations from next year, will help Abu Dhabi to increase security levels on its roads and enhance the safety of road users,” the media office added.

Last Update: Tuesday, 08 December 2020 KSA 10:35 - GMT 07:35