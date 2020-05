Kuwait reported a rise of 955 new coronavirus cases on Friday, continuing its steep increase in cases over recent days and bringing the total in the country to 19,564.

The statement by the Ministry of Health on Twitter also recorded nine new deaths, bringing the total to 138.

The number of cases in Kuwait has risen relatively rapidly over the last few days, with 1,073 new cases on Tuesday, 804 on Wednesday, and 1,041 on Thursday.

تعلن #وزارة_الصحة عن تأكيد إصابة 955 حالة جديدة، وتسجيل 310 حالة شفاء، و 9 حالات وفاة جديدة بـ #فيروس_كورونا_المستجدّ COVID19 ، ليصبح إجمالي عدد الحالات 19,564 حالة pic.twitter.com/3zaaRzUAJP — وزارة الصحة - الكويت (@KUWAIT_MOH) May 22, 2020

Last Update: 12:25 KSA 15:25 - GMT 12:25