Qatar announced 1,830 new coronavirus cases and two new coronavirus-related deaths on Friday, in a statement issued by the Ministry of Public Health on Twitter.

The latest cases bring the total number of cases in the country above 40,000, to 40,481. Of these, 32,569 are active cases.

The Ministry also announced 605 new recoveries, bringing the total to 7,893.

آخر مستجدات فيروس كورونا في قطر

Last Update: 13:02 KSA 16:02 - GMT 13:02