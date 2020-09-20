CORONAVIRUS OUTBREAK

Coronavirus: Saudi Arabia reports lowest daily COVID-19 cases in five months

The total number of cases in the Kingdom stood at 329,754, while the death toll increased to 4,485. (File photo: Reuters)
Reem Krimly, Al Arabiya English Sunday 20 September 2020
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Saudi Arabia reported 483 confirmed coronavirus cases, 27 deaths, and 1,009 recoveries in 24 hours, the Ministry of Health reported on Saturday.

The latest number was the lowest daily coronavirus tally in five months, according to health ministry spokesman Mohammed al-Abd al-Ali.

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64 cases were detected in the city of Jeddah, 42 in Mecca and 41 in Hafouf.

The total number of cases in the Kingdom stood at 329,754, while the death toll increased to 4,485. The total number of recoveries was also raised to 310,439.

The Kingdom recorded its first case on March 2, after a Saudi Arabian national returned from Iran.

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Last Update: Sunday, 20 September 2020 KSA 17:45 - GMT 14:45

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