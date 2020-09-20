Coronavirus: Saudi Arabia reports lowest daily COVID-19 cases in five months

Saudi Arabia reported 483 confirmed coronavirus cases, 27 deaths, and 1,009 recoveries in 24 hours, the Ministry of Health reported on Saturday.
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#الصحة تعلن عن تسجيل (483) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (27) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1009) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (310,439) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/ATCACRlru0— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 20, 2020
Last Update: Sunday, 20 September 2020 KSA 17:45 - GMT 14:45