Coronavirus: Saudi Arabia reports lowest daily COVID-19 cases in five months

Saudi Arabia reported 483 confirmed coronavirus cases, 27 deaths, and 1,009 recoveries in 24 hours, the Ministry of Health reported on Saturday.

The latest number was the lowest daily coronavirus tally in five months, according to health ministry spokesman Mohammed al-Abd al-Ali.

For more coronavirus news, visit our dedicated page.

64 cases were detected in the city of Jeddah, 42 in Mecca and 41 in Hafouf.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (483) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (27) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1009) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (310,439) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/ATCACRlru0