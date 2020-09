Coronavirus: Saudi Arabia reports significant drop with 418 COVID-19 cases

Saudi Arabia reported a significant drop in coronavirus cases than the previous day, with 418 new cases detected on Wednesday. The country also recorded 612 recoveries and 29 deaths, according to the Ministry of Health.

The total number of cases in the Kingdom is 334,605, and the total number of recoveries is 319,154, while the death toll is 4,768.

The city of Jeddah recorded 43 cases, while Mecca had 31. The capital, Riyadh, reported 31 cases.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (418) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (29) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (612) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (319,154) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/tJ1vucm6aM — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) September 30, 2020

