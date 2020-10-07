Coronavirus: Saudi Arabia detects 468 COVID-19 infections in 24 hours

Saudi Arabia has detected 468 new coronavirus infections and 596 recoveries on Wednesday, as well as 24 new deaths, the Ministry of Health announced.
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#الصحة تعلن عن تسجيل (468) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (24) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (596) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (323,208) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/YkDJhv8mgo— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) October 7, 2020
Last Update: Wednesday, 07 October 2020 KSA 15:52 - GMT 12:52