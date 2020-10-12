Coronavirus: Saudi Arabia records 348 COVID-19 cases, 509 recoveries in 24 hours

Saudi Arabia recorded 348 new coronavirus cases on Monday, the Ministry of Health reported, bringing the total number of cases to 339,615 in the Kingdom.
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#الصحة تعلن عن تسجيل (348) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (25) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (509) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (325,839) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/VAGqEpG7Wx— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) October 12, 2020
Last Update: Monday, 12 October 2020 KSA 15:47 - GMT 12:47