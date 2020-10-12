Coronavirus: Saudi Arabia records 348 COVID-19 cases, 509 recoveries in 24 hours

Saudi Arabia recorded 348 new coronavirus cases on Monday, the Ministry of Health reported, bringing the total number of cases to 339,615 in the Kingdom.

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The total number of recoveries now stands at 325,839.

Additionally, the death toll in Saudi Arabia rose to 5,068 after 25 deaths were recorded Monday.

The health ministry said there were 8,708 active cases, 842 of which were critical cases.

Of the new cases reported in the country, the city of Medina still holds the highest number of COVID-19 infections with 52 cases. Meanwhile, Mecca had 38 cases, and Hafouf had 28.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (348) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (25) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (509) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (325,839) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/VAGqEpG7Wx