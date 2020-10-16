Coronavirus: Saudi Arabia confirms 433 new COVID-19 cases, 468 recoveries

Saudi Arabia has confirmed 433 new coronavirus cases over the past 24 hours, raising the total to 341,495 on Friday, according to the health ministry.
#الصحة تعلن عن تسجيل (433) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (17) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (468) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (327,795) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/EZnTC99pCT— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) October 16, 2020
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Last Update: Friday, 16 October 2020 KSA 15:45 - GMT 12:45