Coronavirus: Saudi Arabia confirms 433 new COVID-19 cases, 468 recoveries

Saudi Arabia has confirmed 433 new coronavirus cases over the past 24 hours, raising the total to 341,495 on Friday, according to the health ministry.

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Of the new cases, 51 cases were detected in the city of Medina, 48 in Yanbu and 27 in Mecca.

An additional 17 fatalities were also reported in the Kingdom, taking the death toll to 5,144.

Meanwhile, 468 individuals who had previously tested positive for the virus have recovered, raising the total recoveries to 327,795.



#الصحة تعلن عن تسجيل (433) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (17) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (468) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (327,795) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/EZnTC99pCT