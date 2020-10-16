CORONAVIRUS OUTBREAK

Coronavirus: Saudi Arabia confirms 433 new COVID-19 cases, 468 recoveries

A man walks at the seafront promenade in the Saudi seaport of jeddah, on June 21, 2020, as the country re-opens following the lifting of a lockdown due to the COVID-19 pandemic. (AFP)
Joanne Serrieh, Al Arabiya English Friday 16 October 2020
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Saudi Arabia has confirmed 433 new coronavirus cases over the past 24 hours, raising the total to 341,495 on Friday, according to the health ministry.

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Of the new cases, 51 cases were detected in the city of Medina, 48 in Yanbu and 27 in Mecca.

An additional 17 fatalities were also reported in the Kingdom, taking the death toll to 5,144.

Meanwhile, 468 individuals who had previously tested positive for the virus have recovered, raising the total recoveries to 327,795.


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Last Update: Friday, 16 October 2020 KSA 15:45 - GMT 12:45

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