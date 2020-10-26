Coronavirus: Saudi Arabia records 357 COVID-19 cases, 17 deaths

Saudi Arabia on Monday recorded 357 new coronavirus cases and 17 deaths, according to the Ministry of Health, bringing the total number of cases in the Kingdom to 345,232.

The death toll rose to 5,313.

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The Kingdom also reported 361 new recoveries, bringing the total number of recoveries to 331,691.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (357) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (17) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (361) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (331,691) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/yM9RGuQDvL