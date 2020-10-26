Coronavirus: Saudi Arabia records 357 COVID-19 cases, 17 deaths

Saudi Arabia on Monday recorded 357 new coronavirus cases and 17 deaths, according to the Ministry of Health, bringing the total number of cases in the Kingdom to 345,232.
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#الصحة تعلن عن تسجيل (357) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (17) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (361) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (331,691) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/yM9RGuQDvL— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) October 26, 2020
Last Update: Monday, 26 October 2020 KSA 15:49 - GMT 12:49