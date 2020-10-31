Coronavirus: Saudi Arabia reports 402 new infections, 19 deaths

Saudi Arabia reported on Saturday 402 new coronavirus infections and 19 deaths, while 433 cases have recovered, according to the Ministry of Health.

In a statement, the ministry said that the total number of recoveries in the kingdom stands at 333,842.

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#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (402) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (19) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (433) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (333,842) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/nsJGZDV4zC