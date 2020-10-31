CORONAVIRUS OUTBREAK

Coronavirus: Saudi Arabia reports 402 new infections, 19 deaths

A poster showing healthy procedures to help curb the spread of the coronavirus, hangs at a barber shop window in Jeddah, Saudi Arabia. (AFP)
Souad El Skaf, Al Arabiya English Saturday 31 October 2020
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Saudi Arabia reported on Saturday 402 new coronavirus infections and 19 deaths, while 433 cases have recovered, according to the Ministry of Health.

In a statement, the ministry said that the total number of recoveries in the kingdom stands at 333,842.

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The new detected cases in the Kingdom on Saturday, are slightly higher than the 398 coronavirus infections recorded on Friday.

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Last Update: Saturday, 31 October 2020 KSA 16:54 - GMT 13:54

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