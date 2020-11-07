CORONAVIRUS OUTBREAK

Coronavirus: Saudi Arabia COVID-19 cases surpass 350,000 with 407 new infections

A security man checks worshipers before they enter a mosque in Riyadh. (File photo: Reuters)
Tamara Abueish, Al Arabiya English Saturday 07 November 2020
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Saudi Arabia’s total number of confirmed coronavirus infections surpassed the 350,000 mark on Saturday after 407 new cases were registered, the Ministry of Health said.

The total now stands at 350,229.

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Nineteen people died due to complications caused by COVID-19, which brings the virus-related death toll in the Kingdom to 5,525.Meanwhile, 433 people recovered from the coronavirus in the past 24 hours. This

raises the total number of recoveries in the country to 336,966.

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Last Update: Saturday, 07 November 2020 KSA 16:19 - GMT 13:19

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