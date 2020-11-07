Coronavirus: Saudi Arabia COVID-19 cases surpass 350,000 with 407 new infections

Saudi Arabia’s total number of confirmed coronavirus infections surpassed the 350,000 mark on Saturday after 407 new cases were registered, the Ministry of Health said.

The total now stands at 350,229.

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Nineteen people died due to complications caused by COVID-19, which brings the virus-related death toll in the Kingdom to 5,525.Meanwhile, 433 people recovered from the coronavirus in the past 24 hours. This

raises the total number of recoveries in the country to 336,966.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (407) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (19) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (433) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (336,966) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/ybpqPBJAgQ