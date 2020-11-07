Coronavirus: Saudi Arabia COVID-19 cases surpass 350,000 with 407 new infections

Saudi Arabia’s total number of confirmed coronavirus infections surpassed the 350,000 mark on Saturday after 407 new cases were registered, the Ministry of Health said.
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#الصحة تعلن عن تسجيل (407) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (19) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (433) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (336,966) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/ybpqPBJAgQ— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) November 7, 2020
Last Update: Saturday, 07 November 2020 KSA 16:19 - GMT 13:19