Coronavirus: Saudi Arabia detects 232 COVID-19 cases, 12 deaths

Saudi Arabia on Monday detected 232 new coronavirus cases, bringing the total to 357,360 cases in the Kingdom, according to the Ministry of Health.
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#الصحة تعلن عن تسجيل (232) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (12) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (393) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (346,802) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/fYL3GJtUCp— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) November 30, 2020
Last Update: Monday, 30 November 2020 KSA 15:40 - GMT 12:40