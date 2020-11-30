CORONAVIRUS OUTBREAK

Coronavirus: Saudi Arabia detects 232 COVID-19 cases, 12 deaths

Health workers prepare to perform nose swab tests during a drive through coronavirus test campaign held in Diriyah hospital in the Saudi capital Riyadh. (Reuters)
Reem Krimly, Al Arabiya English Monday 30 November 2020
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Saudi Arabia on Monday detected 232 new coronavirus cases, bringing the total to 357,360 cases in the Kingdom, according to the Ministry of Health.

The Kingdom's recoveries also rose by 393 to 346,802.

The death toll was 5,896 after 12 new deaths were reported on Monday.

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Riyadh, the capital, had 67 coronavirus cases, while Mecca recorded 42 cases, and Medina had 32 cases.

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Last Update: Monday, 30 November 2020 KSA 15:40 - GMT 12:40

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