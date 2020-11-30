Coronavirus: Saudi Arabia detects 232 COVID-19 cases, 12 deaths

Saudi Arabia on Monday detected 232 new coronavirus cases, bringing the total to 357,360 cases in the Kingdom, according to the Ministry of Health.

The Kingdom's recoveries also rose by 393 to 346,802.

The death toll was 5,896 after 12 new deaths were reported on Monday.

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#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (232) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (12) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (393) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (346,802) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/fYL3GJtUCp