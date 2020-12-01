Coronavirus: Saudi Arabia reports 263 COVID-19 cases in 24 hours

Saudi Arabia on Tuesday reported 263 new coronavirus cases, bringing the total to 357,623 cases in the Kingdom, according to the Ministry of Health.
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#الصحة تعلن عن تسجيل (263) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (11) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (374) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (347,176) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/OUjDlDHq7C— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) December 1, 2020
Last Update: Tuesday, 01 December 2020 KSA 15:43 - GMT 12:43