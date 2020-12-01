Coronavirus: Saudi Arabia reports 263 COVID-19 cases in 24 hours

Saudi Arabia on Tuesday reported 263 new coronavirus cases, bringing the total to 357,623 cases in the Kingdom, according to the Ministry of Health.

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The number of recoveries in the Kingdom rose by 374 to 347,176.

Additionally, the death toll rose by 11 to 5,907.

Riyadh, the capital of Saudi Arabia, recorded 62 cases, while Mecca had 52, and Medina had 41 COVID-19 cases.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (263) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (11) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (374) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (347,176) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/OUjDlDHq7C