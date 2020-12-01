CORONAVIRUS OUTBREAK

Coronavirus: Saudi Arabia reports 263 COVID-19 cases in 24 hours

Passengers talk to airline employees at Riyadh International Airport, after Saudi Arabia reopened domestic flights, following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19), in Riyadh, Saudi Arabia May 31, 2020. (Reuters)
Reem Krimly, Al Arabiya English Tuesday 01 December 2020
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Saudi Arabia on Tuesday reported 263 new coronavirus cases, bringing the total to 357,623 cases in the Kingdom, according to the Ministry of Health.

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The number of recoveries in the Kingdom rose by 374 to 347,176.

Additionally, the death toll rose by 11 to 5,907.

Riyadh, the capital of Saudi Arabia, recorded 62 cases, while Mecca had 52, and Medina had 41 COVID-19 cases.

The number of active coronavirus cases in the Kingdom was 4,540, the health ministry said, 649 of which were critical cases.

Read more: Coronavirus: Saudi Arabia detects 232 COVID-19 cases, 12 deaths

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Last Update: Tuesday, 01 December 2020 KSA 15:43 - GMT 12:43

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