Coronavirus: Saudi Arabia reports 149 new COVID-19 cases, eight deaths

Saudi Arabia on Tuesday reported 149 new coronavirus cases, bringing the total number of cases to 362,488, according to the Ministry of Health.
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#الصحة تعلن عن تسجيل (149) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (8) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (159) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (353,512) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/GPTIZmOjLW— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) December 29, 2020
Last Update: Tuesday, 29 December 2020 KSA 15:49 - GMT 12:49