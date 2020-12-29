Coronavirus: Saudi Arabia reports 149 new COVID-19 cases, eight deaths

Saudi Arabia on Tuesday reported 149 new coronavirus cases, bringing the total number of cases to 362,488, according to the Ministry of Health.

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The number of recovered cases in the Kingdom rose by 159 to 353,512. The death toll rose by eight to 6,204.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (149) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (8) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (159) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (353,512) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/GPTIZmOjLW