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Coronavirus: Saudi Arabia reports 149 new COVID-19 cases, eight deaths

A handout picture provided by the Saudi Ministry of Media on July 25, 2020, shows members of the medical team from Saudi Health ministry at the Red Sea coastal city of Jeddah's King Abdulaziz International Airport. (AFP)
Reem Krimly, Al Arabiya English Tuesday 29 December 2020
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Saudi Arabia on Tuesday reported 149 new coronavirus cases, bringing the total number of cases to 362,488, according to the Ministry of Health.

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The number of recovered cases in the Kingdom rose by 159 to 353,512. The death toll rose by eight to 6,204.

Riyadh, the capital, recorded 46 new COVID-19 cases on Tuesday, while Mecca had 31, and the Eastern Province had 21 cases.

Saudi Arabia is set to receive three million doses of the Pfizer COVID-19 vaccine by the end of May 2021, according to Al Arabiya’s correspondent in Riyadh.

Pfizer will supply Saudi Arabia one million doses of the vaccine by the end of February 2021, the correspondent reported citing officials at the Saudi Ministry of Health, adding that the Kingdom is expected to approve other vaccines after undergoing tests.

Read more: Saudi Arabia to receive 3 million Pfizer COVID-19 vaccine doses by May 2021

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Last Update: Tuesday, 29 December 2020 KSA 15:49 - GMT 12:49

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