CORONAVIRUS OUTBREAK

Coronavirus: Saudi Arabia reports 140 COVID-19 cases

A couple collects an order from a restaurant in a shopping mall in the Saudi capital Riyadh on June 4, 2020, after it reopened following the easing of restrictions to stem the spread of the coronavirus. (AFP)
Reem Krimly, Al Arabiya English Thursday 31 December 2020
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Saudi Arabia on Thursday reported 140 new coronavirus cases, bringing the total number of cases to 362,741, according to the Ministry of Health.

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The number of recoveries in the Kingdom rose by 171 to 353,853. The death toll rose by nine to 6,223.

Riyadh, the capital, recorded 55 new COVID-19 cases, while Mecca had 31, and the Eastern Province reported 21 cases on Thursday.

There are 2,665 active coronavirus cases in Saudi Arabia, 368 of which are critical cases, the Ministry of Health said.

Read more: Coronavirus: Saudi Arabia reports 113 COVID-19 cases, 10 deaths

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Last Update: Thursday, 31 December 2020 KSA 15:47 - GMT 12:47

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