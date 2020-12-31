Coronavirus: Saudi Arabia reports 140 COVID-19 cases

Saudi Arabia on Thursday reported 140 new coronavirus cases, bringing the total number of cases to 362,741, according to the Ministry of Health.
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#الصحة تعلن عن تسجيل (140) حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (9) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (171) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (353,853) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/exI0yeOULG— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) December 31, 2020
Last Update: Thursday, 31 December 2020 KSA 15:47 - GMT 12:47