Coronavirus: Saudi Arabia reports 140 COVID-19 cases

Saudi Arabia on Thursday reported 140 new coronavirus cases, bringing the total number of cases to 362,741, according to the Ministry of Health.

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The number of recoveries in the Kingdom rose by 171 to 353,853. The death toll rose by nine to 6,223.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (140) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (9) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (171) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (353,853) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/exI0yeOULG